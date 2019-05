Lesermeinung : Menschen, die alles im Internet bestellen, machen die Innenstädte kaputt

Streit um Parkplätze in Bitburg

Seit vielen Jahren führen meine Frau und ich ein Einzelhandelsgeschäft für Farben und Tapeten in der Bitburger Innenstadt. Zum Glück liegt unser Geschäft nicht in der Fußgängerzone sondern nur an deren Rand. Wir sind mit dem Auto erreichbar und verfügen über genügend Parkmöglichkeiten. So ein 15-Liter-Eimer kann schon mal bis zu 27 Kilogramm wiegen und den möchte wohl niemand kilometerweit zum nächsten Parkplatz schleppen. Genügend Parkraum ist für uns daher überlebenswichtig.