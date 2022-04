Glaube und Religion : Ostern sagt: Heute ist Auferstehung!

Kyllburg Für Christen geht es zu Ostern an den Kern des Glaubens: Darüber und über die aktuelle Situation der katholischen Kirche spricht Dechant Klaus Bender im TV-Gespräch.

Bender: Es geht an Ostern nicht um den Glauben an die Wiederbelebung eines Leichnams. Ostern ist die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und solche Begegnungen sind auch heute noch möglich. Christus selbst hat uns zugesagt, dass er in seiner Kirche gegenwärtig bleibt in seinem Wort und in seinen Sakramenten, gerade auch in der Feier der Eucharistie. Auch die Gemeinschaft der Glaubenden schafft Räume für solche Begegnungen. Der Apostel Paulus hat es ja so ausgedrückt: „Die Kirche ist der sichtbare Leib Christi in dieser Welt. Wo sich Menschen in seinem Namen versammeln, ist er selbst in ihrer Mitte.“

Und nicht zuletzt finde ich Christus in allen Menschen, die Not leiden und Hilfe brauchen. Denken wir an sein Wort: „Was ihr für diese Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Viele Menschen verbinden ihren Osterglauben mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das ist letztlich eine Frage des Vertrauens. Ich vertraue darauf, dass ich am Ende meiner irdischen Tage nicht in ein schwarzes Loch falle, sondern dass es dann zu der endgültigen Begegnung mit dem auferstandenen Herrn kommt, von Angesicht zu Angesicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es nicht ausreicht, an die Auferstehung zu glauben wie an ein fremdes, fernes Geschehen am Ende der Tage.

Wir hätten an Ostern keinen Grund zu feiern, wenn wir es nicht fertigbrächten, diese österliche Lebendigkeit immer wieder mitten in diesem Leben zu erfahren. Ostern sagt: Heute ist Auferstehung! Ich werde nicht erlöst, ich bin erlöst! Bei uns in der Eifel rufen die Klapperkinder am frühen Ostermorgen: „Stedd op, stedd op, et as Usterdaach!“ Stehen wir also an Ostern auf zum Leben, für uns selbst und zum Einsatz für das Leben in einer zurzeit so gebeutelten Welt.