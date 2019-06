Wirtschaft und Verbraucher : „Es ist wichtig, dass es lebenswert ist“

Bitburg Der 39-jährige Lars Messerich hat die Nachfolge von Edgar Bujara an der Spitze des Gewerbevereins angetreten.

Lars Messerich ist 39 Jahre alt. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin führt er das Modehaus Messerich in Bitburg bereits in der sechsten Generation.

Messerich: Es ist ja bereits geplant, dass wir die bestehenden erfolgreichen Aktionen fortsetzen und weiter entwickeln. Neuerungen haben wir ja auch bereits angekündigt bei der Mitgliederversammlung. Eines davon ist der Arbeitskreis Südstadt, damit wir da auch den Wünschen der Betriebe dort nachkommen können. Wir möchten ihnen eine Plattform geben, um sich auszutauschen und einen Ideenpool zu bilden. Zusätzlich neu ist auch das Heimatshoppen, an dem wir im September erstmalig in Bitburg teilnehmen, um den Verbrauchern das lokale Einkaufen noch einmal bewusster zu machen.

Messerich: Ich sehe die Zukunft sehr positiv. Das heißt es wird weiter Einzelhandel geben, weil die Menschen gerne den sozialen Austausch haben, gerne Erlebnisse haben und auf diese Eindrücke des selber Einkaufens, also stationär, visuell und haptisch ansprechen. Das wird nicht aufhören. Das heißt, die Kunden werden in die Städte gehen. Aber es wird anspruchsvoller, sich im Wettbewerb zu behaupten. Jeder Einzelne muss sich sehr anstrengen, um das richtige Angebot und Geschäftsmodell zu bieten. Umso wichtiger sind der Gewerbeverein und die Vernetzung mit der Stadt und den Sponsoren und allen, die die Stadtentwicklung voranbringen. Vernetzung ist das Schlagwort der Zukunft. Einzelkämpfer werden es schwer haben. Das gemeinsame Ziel ist es, dass die Stadt attraktiv ist.

Messerich: Das Internet beschleunigt den Wettbewerbsdruck natürlich stark. Aber generell gibt es viel mehr Wettbewerb neben dem Internet. Das Ziel ist es, den Menschen hier in Bitburg Einkaufserlebnisse und soziale Treffpunkte zu ermöglichen. Das sind so die wichtigsten Dinge, damit man sich entscheidet, vor Ort zu kaufen. Wir müssen mit unseren Stärken punkten. Und dazu gehört gute Beratung und auch ein gutes Sortiment.

Messerich: Trier steht so ein bisschen für sich, das ist ein Oberzentrum in einer großen Region. Natürlich muss man informiert sein und über den Tellerrand gucken. Aber wichtig ist, dass wir auf uns schauen und gucken, wie wir als Stadt attraktiv sind. Was können wir tun, damit die Stadt sich weiter gut entwickelt? Und das nicht nur auf Gewerbe- und Geschäftsebene sondern auch von der Struktur her. Es ist wichtig, dass es lebenswert ist. Da sind wir auch wieder beim Netzwerk. Wir müssen es miteinander angehen.