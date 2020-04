Bildung : Investitionen in Schulen und Sport

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis Bitburg-Prüm investiert derzeit für die Sanierung von Schulen und Sporthallen und hat dafür ein Gesamtbudget von fast 21 Millionen Euro. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, seien aufgrund der aktuellen Corona-Situation einige Baumaßnahmen vorgezogen und somit gleichzeitig das Handwerk in der Krise unterstützt worden.

Landrat Joachim Streit: „Ich danke herzlich dem Kreistag und dem von Michael Billen in seinem ehrenamtlichen Geschäftsbereich geleitetem AK Bauen, der die Entscheidungen bestens mit den Fachabteilungen vorbereitet. Es gilt der Satz: Egal, wie schlimm es in der Krise kommt – bei Schulen wird nicht gespart.“

Und die bereits angelaufenen Projekte kosten einiges. So fließen allein in die Sanierung der Franziskus-Grund- und Realschule plus Irrel etwa 8,7 Millionen Euro. Die energetische Sanierung der Sporthalle der Kaiser-Lothar-Realschule in Prüm kostet circa 1,3 Millionen Euro. Ebenfalls energetisch auf den neusten Stand gebracht wird die Edith-Stein-Sporthalle in Bitburg – hier werden knapp 1,1 Millionen Euro investiert.