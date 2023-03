Günstiger leben Investor baut preiswerte Mietwohnungen für Bitburg

In Bitburg sind die Wohnungspreise durch die Decke gegangen, entsprechend sind die Mieten gestiegen. „Haushalte mit geringem Einkommen sind auf der Strecke geblieben“, sagt Elias Böhme, Geschäftsführer der Boehme GmbH mit Sitz in Ferschweiler. Dagegen will der Bauunternehmer etwas tun. Er plant in der Saarstraße 8, wo früher die Firma Ludowicy Landmaschinen verkauft hat und danach eine KFZ-Werkstatt einzog, einen Mehrfamilienhauskomplex in zwei Teilen mit 27 Sozialwohnungen und Tiefgarage. Das bisherige Gebäude wird für den Neubau abgerissen. Das Unternehmen hat die Immobilie Anfang des Jahres gekauft und bereits Ende Februar den Bauantrag bei der Stadt Bitburg eingereicht.