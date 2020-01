Städtebauplanung : In der Alten Kellnerei in Schönecken entstehen zehn neue Wohnungen

In der Alten Kellnerei in Schönecken entstehen zehn neue Wohnungen

Schönecken In der Alten Schönecker Kellnerei sollen zehn Wohnungen entstehen. Zwischenzeitlich wurde das Haus als Schule und öffentliche Badeanstalt genutzt.

Aus dem einst herrschaftlichen Treppenaufgang sprießt das Unkraut, aus einer zerbrochenen Fensterscheibe weht ein Stück zerfetzte Gardine. An der Mauer rankt ungestört der Efeu empor. Mit der Alten Kellnerei, in Schönecken eher als Alte Schule bekannt, ist es ein bisschen so wie im Märchen von Dornröschen. So scheint das traditionsreiche Gebäude seit Jahren in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Auch im Inneren des Hauses hat der Zahn der Zeit genagt. Der Putz bröckelt auf den Boden, die alten Tapeten lösen sich von den Wänden – nur Dornröschen ist nirgends zu entdecken.