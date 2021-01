Erneuerbare Energien : Windkraft im Neuerburger Gebiet „Auf Lindscheid“ ist noch nicht vom Tisch

NEUERBURG Für die geplante Errichtung von zwei Windkraftanlagen bei Neuerburg gibt es derzeit noch einige Hürden.

In diesem war zu lesen, dass man in Neuerburg die Hoffnung begraben habe, durch den Bau von Windkraftanlagen dringend benötigtes Geld in die chronisch leere Stadtkasse zu bekommen. Konkret ging es bei diesem Beitrag aber nicht um die beiden Windkraftanlagen, sondern um die an anderer Stelle geplante Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage, von deren Bau die Stadt – genau wie bei den Windrädern – profitieren soll.