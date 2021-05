Pandemie : Inzidenz im Eifelkreis fällt - Keine neuen Corona-Fälle

Bitburg Die 7-Tage-Inzidenz im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Pfingstsonntag auf 42,4 (Vortag: 47,4) gefallen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Zum Vergleich: Die 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt bei 54,3 (Vortag: 56,0). Am Pfingstsonntag wurden keine neuen Coronafälle gemeldet. Damit bleibt es bei 3303 positiv getesteten Menschen. Genesen sind 3089 Personen, es gab seit Beginn der Pandemie 30 Todesfälle. Aktuell sind 184 Menschen an Covid-19 erkrankt. Der Anteil der Virusmutationen liegt bei 58,9 Prozent.