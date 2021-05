Pandemie : Im Eifelkreis kann ab Freitag gelockert werden

Bitburg-Prüm Die 7-Tage-Inzidenz im Eifelkreis ist unter 50 und das bedeutet Lockerungen für Gastronomie, Sport, Freizeit und Kultur.

Da der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit heute, Mittwoch, an fünf aufeinander folgenden Werktagen die 7-Tage-Inzidenz von 50 unterschreitet, gelten für Gastronomie, Sport, Freizeit und Kultur ab Freitag, 28. Mai, 0 Uhr folgende Lockerungen im Sinne der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz:Laut Kreisverwaltung dürfen gastronomische Einrichtungen wieder im Innenbereich öffnen, wobei die Regelungen zur Außengastronomie (Test, Maske, Abstand) Anwendung finden. Hochzeiten, Kommunionen, Geburtstage und ähnliche Veranstaltungen in der Gastronomie sind aber weiterhin untersagt. Dies gilt auch, wenn ausschließlich getestete Personen anwesend sind. Die Ausübung von Amateur- und Freizeitsport ist zusätzlich im Freien in Gruppen bis maximal zehn Personen plus Trainerin oder Trainer zulässig.