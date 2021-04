Corona-Pandemie : Inzidenzwerte stabil unter 100 - Ausgangssperre im Eifelkreis wieder aufgehoben

Bitburg Keine Ausgangssperre mehr im Eifelkreis: Zum Shoppen geht’s mit Termin, ein Bierchen beim Nachbarn ist auch nach 21 Uhr wieder möglich und das sogar mit bis zu fünf Leuten.

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln: So in etwa geht das Hin und Her mit dem Öffnen, Schließen, Anziehen und wieder Lockern der Corona-Regeln. Alles in Abhängigkeit von der 7-Tages-Inzidenz.