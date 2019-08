Stadtentwicklung : Prümufer, Platzbedarf und viele Pläne

Das Prümufer in Irrel soll aufgewertet werden. Bürgermeister Herbert Theis zeigt auf den Uferbereich, der auch renaturiert werden soll. Foto: Stefanie Glandien. Foto: TV/Stefanie Glandien

Irrel Ein Achtsamkeitsweg, der Ausbau eines Naherholungsgebiets und die Sanierung von Straßen stehen in Irrel in den nächsten Jahren auf dem Programm. Die Gemeinde profitiert vom Bund-Länder-Programm „Ländliche Zentren“.

Der neue Irreler Ortsbürgermeister Herbert Theis wuchtet in seinem Steuerberatungsbüro einen dicken Ordner auf den Tisch. Darin zu finden sind jede Menge Unterlagen, die die Zukunft Irrels betreffen. Die 1600-Einwohner-Gemeinde erhält im Verbund mit Neuerburg und Bollendorf insgesamt 650 000 Euro aus dem Programm „Ländliche Zentren – Kleinere Städte und Gemeinden“ (der TV berichtete).

Land und Bund unterstützen bereits seit 2014 verschiedene städtebauliche Projekte in den drei Ortsgemeinden. In Irrel ist zurzeit die Büchelstraße im Ausbau. Sie soll verkehrsberuhigt werden, außerdem wird ein neuer Kanal gelegt. Als Nächstes sollen die Haupt- und die Prümzurlayer Straße ausgebaut werden.

Um den ländlichen Raum zu stärken und für die Zukunft handlungsfähig zu machen, wurde 2010 das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ von Bund und Ländern gestartet. Ende 2014 wurden Neuerburg, Irrel und Bollendorf in das Programm aufgenommen. Innerhalb des Erneuerungsgebietes können Einzelmaßnahmen gefördert werden, die den Zielen entsprechen. Investoren, im Entwicklungsgebiet ein Vorhaben durchführen wollen, können eine Förderung beantragen.

„Wenn alles gut geht, können wir die Hauptstraße in diesem Jahr noch ausschreiben“, sagt Herbert Theis. Auch dort steht die Beruhigung des Verkehrs an. Anstatt Bordsteinen wird der Übergang zwischen Bürgersteig und Fahrbahn fließend. Der Platz vor der Kirche soll den Charakter eines Dorfplatzes bekommen, sagt der Bürgermeister.

Ein weiteres großes Thema wird in Irrel die Umgestaltung des Dorf- und Festplatzes „Auf dem Werth“ und des Prümufers sein. Als Vorbilder dienen der Kyllpark „Stadt im Fluss“ in Gerolstein und die Umgestaltung des Wittlicher Lieserufers.

Bedingung für die Umgestaltung war allerdings, dass Irrel zuvor ein Starkregen- und Hochwasserkonzept anfertigen lässt. „Das Konzept liegt uns jetzt vor und wir werden jetzt die Maßnahmen, die von der Ortsgemeinde erledigt werden können, in Angriff nehmen“, sagt Theis. Erst danach gehen die Planungen ins Detail.

40 Jahre ist Herbert Theis schon Mitglied im Ortsgemeinderat, mindestens 30 Jahre davon als Beigeordneter. Bislang war er gerne der Mann in der zweiten Reihe. Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Heinz Haas ist der 69-Jährige nun an vorderste Front „aufgerückt“. Dabei hatte er sich für den neuen Gemeinderat gar nicht mehr aufstellen lassen, „um jüngeren Leuten Platz zu machen“, wie er sagt. Doch als sich kein Bürgermeisterkandidat fand, wurde er vom Gemeinderat als „externer Kandidat“ zum Dorfchef gewählt.

Durch seine lange Ratstätigkeit ist er mit vielen Projekten in Irrel vertraut. Denn neben den Vorhaben, die durch das Länderprogramm gefördert werden, gibt es noch weitere, wie zum Beispiel den Neubau der Kindertagesstätte. Wie ist da der Stand? „Wir haben den Förderantrag abgegeben“, informiert Theis. Nun müsse noch der Bebauungsplan geändert werden.

Neuigkeiten gibt es auch von der „Neuen Mitte“. Der Edeka-Markt hat Platzbedarf angemeldet. Die Ladenfläche soll um 400 bis 500 Quadratmeter erweitert werden. Eine Möglichkeit wäre, das Parkdeck abzureißen und nach der Erweiterung wieder neu zu errichten. „In Summe würde die Anzahl der Parkplätze erhalten bleiben“, sagt Theis. Darüber wird der Ortsgemeinderat in seiner nächsten Sitzung sprechen.

Bereits in Arbeit ist ein sogenannter Achtsamkeitsweg, den der Naturpark Südeifel zusammen mit der Bürgerinitiative „Hand in Hand für Irrel“ umsetzen will.