Ortsentwicklung : Konzept für Generationen in Irrel: Gemeinsam wohnen und sich unterstützen

Irrel von oben. Foto: TV/Portaflug Föhren

Irrel Die Vergangenheit hat es vorgemacht: Mehrere Generationen unter einem Dach, das war eine übliche Lebensgemeinschaft in der Eifel. Heute ist das nicht mehr so. In Irrel liegt jetzt ein Konzept auf dem Tisch, welches die alte Lebensweise neu definiert und die Bemühungen des Bürgermeisters scheinen erfolgreich zu sein.