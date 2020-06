Freizeit : Irrgarten öffnet am Samstag

Foto: tv/Turide GmbH

Biersdorf (red) Das Naturlabyrinth der Familie Lausberg in Biersdorf am See öffnet wieder am Samstag, 6. Juni. Familien mit Kindern können den Besuch des Irrgartens mit einem Spiel verbinden. Am Eingang sowie bei der Tourist-Information Bitburger Land liegen Kärtchen mit Fragen aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken