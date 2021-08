Natur und Freizeit : Wanderweg in Irrhausen verbindet 10 Wegekreuze

Irrhausen Wanderer lernt auf der neuen Route viel über die Eifeler Geschichte, die sehr stark mit dem Glauben verbunden ist.

In der Eifel wurden über Jahrhunderte hinweg an denkwürdigen Erinnerungsstätten oder an Orten mit unglückseligen Vorfällen christliche Symbole, Kreuze oder Kapellen errichtet. Sie „bitten“ den Vor-beigehenden um ein Gebet. Zu den sogenannten sieben Fußfallkreuzen finden in Irrhausen seit Jahrhunderten die alljährliche Fronleichnams- und die Gelübde-Prozession statt.