Musik : Isleker Musikanten spielen in Neuerburg

Isleker Musikantenexpress. Foto: Trierischer Volksfreund/Isleker Musikantenexpress

Neuerburg (red) In der Musikreihe „Musikalischer Sommer Neuerburg“ ist am Freitag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr der „Isleker Musikanten-Express“ auf dem Marktplatz in Neuerburg zu Gast. Die Musiker bieten stimmungsvolle Blasmusik, kombiniert mit vielfältigen Soloeinlagen, Gesang, Gaudi und Moderation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken