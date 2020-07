Kostenpflichtiger Inhalt: Eifeler sagt, Gerät könnte Unfälle provozieren : Ist dieser Blitzer auf der B 51 gefährlich?

Gefährlicher Blitzer? Anfang Juni hat die Polizei die Radarfalle zuletzt auf der B 51 bei Meckel eingesetzt. Foto: tv/Ulrike Löhnertz

Meckel Ein Leser ärgert sich über eine Radarfalle auf der B 51. Allerdings nicht, weil diese in erwischt hätte. Sondern weil er glaubt, sie stehe an einer kaum einsehbaren Stelle. Ist da was dran?