Aber ein bekanntes Problem gibt es IT-Fabrik steuert auf die nächste Vergrößerung zu – Bitburg als kleines „Silicon Valley“ in der Eifel?

Ob Bestellwesen, Buchhaltung, Kundenkontakt oder betriebsinternes Netzwerk, ohne Computertechnik kommen Handel und Gewerbe nicht mehr aus. Die Dienstleister der Informations Technologie (IT) haben dementsprechend Hochkonjunktur. In Bitburg haben sich mit den Jahren immer mehr IT-Unternehmen angesiedelt und die Branche wächst weiter. Entsteht in der Brauereistadt gerade gar ein kleines Eifeler Silicon Valley? Zumindest drängt sich langsam der Eindruck auf, zumal etliche Unternehmen wachsen, wachsen und wachsen. So stehen beispielsweise bei der IT-Fabrik Systemhaus GmbH alle weiter Zeichen auf Expansionskurs.