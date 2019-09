Wanderungen : Wanderverein informiert über IVV-Wanderungen

Seffern (red) Der Wanderverein Seffern lädt für Samstag, 14. September, und Sonntag, 15. September zum IVV-Wandertag nach Mittelstrimmig ein. Startzeiten sind von 7 bis 13 Uhr. Am Samstag, 21. September, und Sonntag, 22. September findet eine IVV-Wanderung des Clubs Bütgenbach in Belgien, am Sport und Freizeitzentrum Worriken bei Bütgenbach/Belgien statt.

