Vereine : Jahresendspurt bei der DJK Eintracht DIST

Dahlem/Idenheim/Sülm/Trimport (red) Geselligkeit, Gemütlichkeit, gutes Essen und mit Liebe ausgewählte Geschenke: All dies konnten die Vereinsmitglieder der DJK Eintracht DIST bei den Adventsfeierlichkeiten des Sportvereins erleben.

Die geistlichen Beiräte der DJK, Kaplan Sebastian Kühn und Diakon Klaus Book und der Vereinsvorstand der DJK Eintracht DIST hatten in die Pfarrkirche nach Idenheim zu einem Adventsgottesdienst eingeladen. Es folgte ein gemütlicher Adventssonntag im Sportlerheim der DJK Eintracht DIST und eine Sternwanderung, ausgehend von Dahlem, Idenheim, Sülm und Trimport mit dem Ziel: „Freizeitanlage in Dahlem/Trimport“ Zur Freude der jüngsten Mitglieder hatte der Jugendausschuss Kinderanimationen vorbereitet. Auch St. Nikolaus stattete einen Besuch ab und verteilte viele kleine Geschenke. Ein Highlight an diesem Nachmittag war für den Vereinsvorstand die Ziehung der zehn Hauptpreise der großen Weihnachtsverlosung. Foto: Paul Kraus