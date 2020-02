Geschichztsverein zeigt Film auf Jahresversammlung : Geschichtsverein zeigt Film über die Besetzung der Eifel

Prüm Der Geschichtsverein Prümer Land lädt seine Mitglieder und deren Partner zur Jahreshauptversammlung ein, sie ist am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in der Kapelle des Konvikts. Nach den Jahresberichten zeigt der Verein im Rahmen der Dokumentation „Grenzland in Flammen“ den Film mit dem Titel „Der Untergang – Die Woche vor dem Neubeginn“.