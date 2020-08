Jahreshauptversammlung Tennisclub : Tennisclub lädt zur Versammlung ein

Prüm (red) Der Tennisclub Prüm lädt seine Mitglieder für Montag, 24. August, um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung im Außenbereich vor das Clubhaus ein. Sollte an dem Tag eine Versammlung wegen Regen nicht vor dem Clubhaus möglich sein, findet sie am Mittwoch, 26. August am gleichen Ort zur vorgegebenen Zeit statt.