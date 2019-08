HANDWERK : Jahresversammlung mit Wahlen in Schönecken

SCHÖNECKEN (red) Die Holzbau- und Zimmerer-Innung Westeifel trifft sich am Mittwoch, 21. August, um 18 Uhr im Gasthaus am alten Amt in Schönecken zur Jahreshauptversammlung.

Neben den üblichen Regularien sieht die Tagesordnung auch die Verabschiedung des langjährigen Obermeisters Peter Floss vor sowie die von Klaus Willmes aus dem Gesellenprüfungsausschuss.