Theater : St.-Matthias-Schule Bitburg führt Musical im Haus der Jugend auf

Bitburg (red) Nach einigen Jahren Pause präsentierten Schülerinnen und Schüler der Bitburger Gesamt­schule St. Matthias eine Aufführung, die an die Tradition der Musicals anknüpfte.

Das Stück „Es war einmal in Holly­wood“ sahen in drei Vorstellungen im Haus der Jugend mehr als 500 Gäste – das Ergebnis harter Arbeit. Zum Schluss wurde ein Sieger aus dem Publikum gekürt. Er erhielt die „goldene Maske – ein besonderer Preis in besonderen Zeiten“. Anders als früher wurde nicht ein vorhandenes Werk auf die Bühne gebracht, sondern es wurde komplett neu inszeniert.

Den Abschluss bildete eine wilde Feier auf der Bühne zu den Klängen eines Stücks aus „High School Musical“: „We’re all in this together“ – ein Gefühl, das den Schülerinnen und Schülern nach den anstrengenden letzten Probentagen und -wochen, zudem kurz vor ihrer heißen Abi-Phase, nur allzu bekannt sein dürfte.

Umso verdienter war der anschließende tosende Applaus des Premierenpublikums im Stehen, der das Finale krönte: „Once we know, we’re all stars… and it shows, when we stand hand-in-hand – make our dreams come true.“