Brecht : Er hat überlebt, sein Zuhause nicht

Nachts liegt er noch immer wach: Aus diesem Haus in Brecht wurde Dieter Wenzel zusammen mit seinem Vater gerettet – wenige Minuten, bevor alles einstürzte. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Brecht Es ist eine dieser unvorstellbaren Geschichten des Jahrhundert-Hochwassers in der Eifel: Dieter Wenzel und sein Vater wurden in letzter Minute aus ihrem Haus in Brecht gerettet, bevor das Gemäuer an der Prüm zusammenstürzte.