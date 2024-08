Experte im Gespräch Jahrhunderthochwasser? „Das kann auch übermorgen wieder kommen“

Er bemühe gerne das Beispiel mit dem Würfel, sagt Daniel Bachmann. „Jeder hat mal Mensch-ärgere-dich-nicht oder ein anderes Spiel gespielt“, sagt er, der Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal ist. Was er mit dem Beispiel ausdrücken will: Die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln, ist statistisch eins, bei sechs Würfen. „Trotzdem kann ich auch zweimal hintereinander eine Sechs würfeln“, sagt Bachmann.