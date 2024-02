Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb Da hätte man noch länger zuhören können

Prüm · Ein schöner Start in die Woche: Elf Kinder sind am Montag in Prüm beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels angetreten. Beim Entscheid im Eifelkreis zeigten sie, was sie draufhaben. Und brachten die Jury in Schwierigkeiten.

19.02.2024 , 14:29 Uhr

Jede(r) auf ihre und seine Weise klasse: Die teilnehmenden Kinder beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel

„Beherzt schritt er auf die Mühle zu …“ – „Hast du mir meinen Körper gestohlen?“ - „Die Polizei war auf der Suche nach meiner Oma Lore, die eindeutig in kriminelle Handlungen verstrickt war …“