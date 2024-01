Auftritt in Bitburg Mitreißende Trommelwirbel aus dem fernen Japan: Das erwartet Besucher des Kokubu-Konzerts

Die Bitburger Stadthalle zieht immer mehr hochkarätige Künstler an. Nicht nur, dass Ende kommenden Monats der weltberühmte Klarinettist und Klezmervirtuose Giora Feidman am Dienstag, 27. Februar, für ein Konzert in die Eifel kommt, auch die international gefeierte japanische Perkussionsgruppe Kokubu macht halt in der Eifel. Nicht gerade selbstverständlich, füllten die Trommler doch bereits so illustre Häuser wie die Philharmonie in Köln oder auch die Elbphilharmonie in Hamburg.