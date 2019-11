Musik : Jazz and more spielt im Haus der Jugend

Bitburg (red) Die Bigband „Jazz and more“ unter der Leitung von Gaby Wolsiffer spielt am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr ein Konzert im Haus der Jugend in Bitburg. Die Musiker präsentieren eine Auswahl an Bigband-Standards, sowie Swing-Klassikern.

Als Sänger sind Elnaz Salehi, Helmut Marmann und David Theisges zu hören.