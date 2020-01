Musik : Jazz-Initiative ruft zum Mit-Swingen

Prüm Die Jazz-Initiative Eifel startet ihren monatlichen musikalischen Mittwochs-Treff in Prüm neu: Am Mittwoch, 5. Februar gibt es wieder einen Mitmach-Abend im Restaurant Langoletto an der Ecke Hillstraße und Kalvarienbergstraße.

„Session Eleven“ sind an diesem Abend mit Bass, Piano, Schlagzeug und Saxofon dabei, wer mitswingen will, kann das jederzeit tun. Die Swing-Session beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.