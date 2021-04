Mutmacher : Jede Menge Ostergrüße für die Bewohner im Seniorenheim in Prüm

Prüm (red) Es wurde eifrig gemalt, gebastelt und geschrieben. Etliche Kinder und Jugendliche folgten der Osteraktion „Ein Brief für dich“ von Carolin Broy (Schulsozialarbeiterin der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm) und Kimberly Willwertz (mobile Jugendarbeiterin für die VGs Prüm und Arzfeld) vom Caritasverband Westeifel. Etliche Briefe, Postkarten und Ostergrüße konnten nun an das Seniorenhaus St. Elisabeth Prüm übergeben werden. Die Einrichtungsleiterin Claudia Haase und Pflegedienstleiterin Gudrun Debald staunten nicht schlecht, als sie die Kiste mit den gesammelten Grüßen annahmen. Die Briefe werden nun unter den Bewohnern des Seniorenhaus verteilt. „Wir danken allen, die sich an der Aktion „Ein Brief für Dich!“ beteiligt haben, um den Seniorenheimbewohnern eine Freude zu machen“, sagte Carolin Broy, Schulsozialarbeiterin der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm. Foto: tv/Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm