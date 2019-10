Kommentar : Jede Menge Nachholbedarf

Bitburg braucht mehr Wohnungen. Wird der Markt weiter auch in besten Kernstadtlagen derart vom Stadtrat begrenzt, werden die Preise weiter steigen. Das kann doch nicht wirklich im Interesse von Bitburgs Kommunalpolitikern sein.

Für alle, die auf der Suche nach einer modernen Neubauwohnung sind, ist das genau die Politik, die dafür sorgt, dass man sich eher in Wittlich oder in einem der vielen Dörfer umsieht, in denen längst erkannt wurde, dass es eine wachsende Gruppe von Menschen gibt, die aus verschiedenen Gründen eben eine Wohnung und kein Haus suchen. Natürlich sollten Projektplaner und Architekten auch ein Interesse daran haben, dass ein Neubau sich ins Umfeld einfügt. Ein 30-Parteien-Objket in einem kleinteiligen Wohngebiet passt sicher nicht. Aber fünf Einheiten sollten in Kernstadtlage schon drin sein. Auf Jahre leerstehende Häuser will doch auch keiner in seiner direkten Nachbarschaft.