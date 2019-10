Schule : Jeder anders - zusammen bunt

Jeder anders – zusammen bunt! 50 Jahre St. Martin-Schule Bitburg Foto vom Empfang im Innenhof Ein Spalier aus Schülerinnen und Schülern mit Luftballons steht im sonnigen Innenhof des Bitburger Schlösschens bereit. Im Hintergrund läuft klassische Musik, die Flügeltür zur Schule ist weit geöffnet und alle warten gespannt. Und dann kommen die ersten Ehrengäste, werden durch die beiden Schülersprecherinnen begrüßt und durch Schülerinnen und Schüler als „Paten“ mit Luftballon zu ihrem Platz in der Turnhalle geleitet. Ein herzlicher und sehr persönlicher Auftakt für den offiziellen Festakt zur 50-Jahr-Feier der St. Martin-Schule. Das Motto „Jeder anders – zusammen bunt“ zieht sich durch das gesamte Programm: Neben wertschätzenden und durchaus auch gesellschaftskritischen Ansprachen stehen vor allem die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Sie singen, tanzen, trommeln, spielen mit der Schulband „FelAfRAI“ und führen die Gäste als Ko-Moderatorinnen zusammen mit der Schulleiterin Regina Mannitz durch den Vormittag. Individualität hat hier ihren Raum, unterschiedliche Interessen und Stärken finden Platz, bereichern das Schulleben und machen es bunt. Am Nachmittag haben die Eltern Gelegenheit das afrikanische Musical „Adjoa“ der Tanz- und Trommel-AG anzuschauen und gemütlich bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Zu weiteren drei Vorstellungen des Musicals kommen fast 300 junge Besucherinnen und Besucher aus Schulen und Kindergärten, wodurch 261 Euro Spenden für die Patenschule in Ruanda eingenommen werden. Das Geburtstagsgeschenk für die Schülerschaft – finanziert durch die Kulturgemeinschaft Bitburg und den Förderverein der Schule – rundet das bunte Jubiläum ab: Der Comedy-Jongleur und Diplom-Pädagoge Christian Dirr entführt die Schülerinnen und Schüler in eine bunte Abenteuerwelt und verzaubert sie mit seiner Show. Jeder anders – zusammen bunt! Foto: TV/Rudi Rach