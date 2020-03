Kommentar : Jeder entscheidet für sich selbst

Alles Panikmache? Stellen Sie sich vor, Sie müssten in Quarantäne, weil sich herausstellt, dass ein an Corona erkrankter Mensch auf dem Beda-Markt war, wo Sie auch unterwegs waren. Bei 50 000 Besuchern wäre nicht nur das Ansteckungsrisiko enorm, sondern die Situation im Ernstfall nur noch schwer beherrschbar.

Wie sollten all die Menschen informiert und isoliert werden? Es ist also richtig, eine Großveranstaltung wie den Beda-Markt auf bessere Monate zu verschieben. Anders sieht das bei kleineren Veranstaltungen aus. Dennoch hat der Eifelkreis den Abend mit Sky du Mont und die Regionalkonferenzen abgesagt. Vielleicht übertrieben. Vielleicht aber auch genau richtig. Das wird in einigen Monaten leichter zu beurteilen sein, als heute. Und bis dahin muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Risiken er für vertretbar hält und wo ihm Schutz wichtiger ist. Genau das hat der Kreis getan.