Sport : Jeder Schritt hält fit

Monika Dondelinger stellt bei einem Spaziergang ihre Ideen für die Initiative Land in Bewegung vor. Foto: TV/Nora John

Bitburg Um allen Menschen einen niedrigschwelligen Zugang zu körperlicher Bewegung zu bieten, gibt es seit ein paar Wochen die Inititiative Land in Bewegung. Im Eifelkreis ist Monika Dondelinger aus Bitburg jetzt Bewegungsmanagerin. Bei einem Spaziergang erzählt sie dem TV, was es damit auf sich hat.

„Seit ich mehr Zeit für Bewegung habe, merke ich erst, wie gut das tut“, sagt die Bewegungsmanagerin Monika Dondelinger. Diese Aufgabe habe sie nicht gesucht, sondern sie sei zum richtigen Zeitpunkt auf sie zu gekommen. In ihrem Berufsleben bei der Caritas, das im Oktober des vergangenen Jahres mit Eintritt in das Rentenalter endete, habe oft die Zeit gefehlt, sich körperlich zu betätigen. Aber jetzt, nachdem sie sich der neuen Aufgabe gestellt hat, macht sie sich mit vollem Elan an die Arbeit. Für den Pressetermin lädt sie deshalb auch ganz coronaconform zu einem Spaziergang auf der Kolmeshöhe ein.

Und bei diesem kleinen Rundgang erzählt sie von ihren Ideen. Das Ziel der Landesinitiative Rheinland-Pfalz sei es zwar, Menschen aller Altersgruppen und Fitness in Bewegung zu bringen, aber man könne nicht gleichzeitig alles machen.

Sie sehe für sich selbst zunächst den Schwerpunkt bei Menschen, die nicht in Vereinen organisiert sind und kein Interesse daran haben, Wettkämpfe zu bestreiten. Diese Menschen möchte Monika Dondelinger motivieren und ihnen neue Zugänge bieten, sich zu bewegen.

Unter dem Motto „Jeder Schritt hält fit“, geht es Monika Dondelinger eben nicht um den Marathonlauf auf Zeit, sondern mehr um den Spaziergang im Grünen, um Schwimmen oder Radfahren.

Aber auch darum, die Sportarten, die man einmal gerne gemacht hat, vielleicht wieder aufzugreifen, ohne gleich den Anspruch zu haben, andere zu besiegen oder neue Rekorde aufzustellen.

Wichtig sei ihr ebenfalls, den natürlichen Bewegungsdrang im Kindesalter in den Blick zu nehmen. Monika Dondelinger erinnert sich dabei an die vielen eigenen Bewegungsspiele während der Kindheit und Schulzeit.

Mit Bewegung würde nicht nur die körperliche Fitness und Koordination der Muskeln aufgebaut, sondern auch wichtige Eigenschaften wie Selbstvertrauen und Zusammenspiel.

Dabei sieht sie sich vor allem als Netzwerker und Botschafter für die Öffentlichkeit. Sie möchte die vielen Angebote, die es bereits bei Sportvereinen, Kommunen, Einrichtungen, Initiativen, Bildungswerken etc. gibt, gerne ins Boot holen. Zum Beispiel die vielen Ortsgruppen der Eifelvereine, die es an vielen Stellen im Eifelkreis gibt. Diese bieten schon jetzt die Möglichkeit, zumindest nach dem Corona-Lockdown, an Wanderungen teilzunehmen.

Auch im Naturpark Südeifel sieht Monika Dondelinger großes Potential bei ihrem Plan, die Menschen in Bewegung zu bringen. Vor allem die Initiative, Komfortwanderwege, die barrierefrei zugänglich sind, zu etablieren, sieht sie als große Chancen. Denn auch Menschen mit Einschränkungen und deren Begleiter freuen sich über Möglichkeiten, sich in der Natur zu bewegen. Auch zur Initiative Hand in Hand in Irrel hat sie schon Kontakt aufgenommen und ist dort auf dem neuen Achtsamkeitsweg gewandelt.

Bei der Initiative Land in Bewegung geht es allerdings nicht nur um ältere Menschen oder solche mit Einschränkungen, sondern grundsätzlich um alle Altersgruppen. Und so gibt es in anderen Landkreisen andere Bewegungsmanager mit ganz anderen Schwerpunkten, aber man stehe mit vielen in Kontakt und könne von allen lernen.

Einige, so erzählt Monika Dondelinger, würden auch selbst Bewegungsvideos aufnehmen. Das habe sie nicht vor, nach ihrer Ansicht gibt es davon ausreichend und sie wolle auf Vorhandenes aufmerksam machen. Unter anderem auf die Webseite www.land-in-bewegung.rlp.de.Um Körper, Geist und Seele im Einklang zu halten, hätte man hier eine Aktion ‚Fit durch die Fastenzeit‘ gestartet. Immer drei Tage im Voraus würden die Übungen veröffentlicht. Interessant sei auch die Seite www.gesund-aktiv-aelter-werden.de. Dort werden von Montag bis Sonntag drei Wochen lang täglich Übungen angeboten, die von Kopf bis Fuß die Menschen in Bewegung bringen sollen. Als besonderen Service verschickt Monika Dondelinger täglich den Link an interessierte Personen, so dass diese direkt mitturnen können, statt sich noch lange durch das Internet zu klicken. Bisher hat sie 23 E-Mail-Adressen, an die die tägliche Mail herausgeht. Wer weitere Informationen oder auch den Link möchte kann sich per E-Mail bei m.dondelinger@lsb-rlp.de melden.