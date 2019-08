SPORT : Jeder war  ein Gewinner

Prüm (red) Die Astrid-Lindgren-Schule war Ausrichter des 18. Integrativen Spiel- und Sportfestes in Prüm. Mit dabei waren rund 300 Sportler, davon mehr als 200 Schüler aus Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung aus Bernkastel-Kues, Gerolstein, Daun und Prüm und 100 Sportler der integrativen Kindertagesstätte Prüm, der Westeifelwerke aus Hermesdorf, Weinsheim und Gerolstein sowie Schüler der Grundschulen Bleialf und Prüm sowie der Realschule plus Prüm. An etwas 30 Spielstationen wurde gehüpft, jongliert, geradelt oder geworfen. Spiel und Spaß standenim Vordergrund. Foto: tv/Wilfried Kootz