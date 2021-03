Militär : Szenario: Was tun, wenn Russland angreift?

Piloten und Techniker machen die F-16-Jets auf dem Stützpunkt Ramstein startklar fürs Training. Foto: TV/Christian Altmayer

Ramstein/Spangdahlem Ein Dutzend Kampfjets der Air Base Spangdahlem absolviert derzeit auf dem Stützpunkt Ramstein ein besonderes Training. Es geht darum, binnen kurzer Zeit flexibel von einem anderen Flughafen zu operieren. Das Szenario ist ein Raketenangriff auf die Eifel-Air-Base – auch wenn das aktuell nicht als unmittelbare Bedrohung einzuschätzen ist.

Das Röhren der Motoren ist ohrenbetäubend. Das Tosen der Turbinen bringt den Jet zum Vibrieren, das Blech zum Flattern. Gleich kann es losgehen. David Epperson schließt die Tür zum Cockpit, checkt die Systeme. Der Kommandant der Air Base Spangdahlem wird heute selbst mitfliegen, seinen Truppen mit gutem Beispiel vorangehen.

Er gibt einem der Techniker draußen ein Handzeichen. Drei Männer laufen um die F-16 herum, öffnen Klappen an der Maschine, sichern die Munition. Sie entfernen die Keile vor und hinter den Rädern. Dann rollt der Jet langsam über den Asphalt.

Bald wird er sich unter Kreischen in die Lüfte erheben. Fast senkrecht gen Himmel starten. Und binnen Sekunden am Horizont über dem Stützpunkt Ramstein verschwinden. Auf dem Weg Richtung oben, dorthin, wo das Manöver an diesem Dienstagmittag abgehalten wird.

Seit Anfang der Woche sind der Eifeler Befehlshaber Epperson und rund 100 weitere Soldaten und zwölf Jets vom Flugplatz Spangdahlem in der Westpfalz zu Gast. Es ist etwa die halbe Flotte, die hier ein besonderes Training absolviert, das auf dem Namen „ACE“ hört: „Agile Combat Employment“. Auf Deutsch etwa: Schneller Kampfeinsatz.

Konkret geht es bei diesem Programm der Air Force darum, ohne Verzug auf Bedrohungen zu reagieren. Und im Ernstfall bereit zu sein, innerhalb kürzester Zeit, von jedem erdenklichen Ort in Europa Einsätze fliegen zu können. In wenigen Stunden werden dabei Truppen von einem Heimatflughafen auf neues Terrain verlegt. Ein Prozess, der sonst Monate dauert. Dieses Terrain ist diesmal die Air Base Ramstein, Hauptquartier und größter Flugplatz der US-Air-Force in Europa.

„Eineinhalb Jahre lang hatten die Soldaten Zeit, sich auf das Training vorzubereiten“, sagt Erin Recanzone, Presse-Offizier in Spangdahlem. Vom Marschbefehl wurden die Einheiten dann aber erstmal überrascht. Und mussten dann innerhalb von einer Stunde ihr Equipment zusammenpacken und sich in die Pfalz aufmachen.

Dort angekommen hatten sie eine weitere Stunde, um alles für die Übung vorzubereiten. Und zwei sogenannnte „Forward Operating Sites“ (vorgeschobene Einsatzorte) aufzubauen. Man könnte auch sagen: Ersatzstützpunkte. Denn von hier aus sollen die Soldaten operieren können wie von einer richtigen Militärbasis. Nur mit deutlich weniger Komfort und unter recht widrigen Bedingungen, wie ein Besuch der „Sites“ zeigt.

In einem leeren Hangar stapeln sich die mitgebrachten Proviantpakete und Geräte. Ein Zelt ist in der Halle aufgebaut, die sonst Flugzeuge beherbergt. Techniker und Piloten sitzen auf dem Boden. Sie sollen hier schlafen, essen, arbeiten, funken, Maschinen warten, den Einsatz leiten.

Ihre Kameraden, die auf einem anderen Gelände in Ramstein stationiert sind, mussten die Nacht sogar im Zelt verbringen. Was sich übrigens auch Commander David Epperson nicht nehmen ließ, wie Erin Recanzone erzählt: „Denn in einer echten Krise weiß man auch nie, was man vor Ort vorfindet.“

Das Szenario dieses Mal laut Recanzone: Ein Raketenangriff Russlands auf die Eifel-Air-Base. Wirklich nur ein Planspiel oder eine echte Bedrohung? Russland habe zwar die Möglichkeit, Spangdahlem aus der Ferne zu attackieren, stellt die militärische Pressesprecherin klar: „Unsere Trainings sind aber unabhängig von den aktuellen politischen Entwicklungen und richten sich nicht nach direkten Bedrohungen.“

Eine unmittelbare Gefahr besteht also erstmal nicht. Das 52. Jagdgeschwader wolle möglichen „Agressoren“, vor allem Russland und China, aber durch die Übung zeigen, dass man theoretisch bereit sei, von jedem erdenklichen Ort innerhalb kürzester Zeit militärisch auf einen Angriff zu reagieren. „Es gibt Tausende Orte in Europa, die uns als Start- und Landebahn dienen können“, erklärt Recanzone: „Das macht uns operativ unberechenbar.“ Es geht bei „ACE“ also um Abschreckung.

Für die Übung, die noch bis Freitag läuft, war ein gewaltiger Aufwand nötig. Wochenlang haben die Airmen für diese fünf Tage trainiert. Aus Spezialisten für die Wartung, Betankung der Maschinen oder Munitionierung seien Alleskönner geworden, sagt Recanzone: Piloten und Techniker – gewappnet für jeden Einsatz. Es ist ein Programm, das alle amerikanischen Air Bases in Europa – von Polen über Italien bis Deutschland – durchlaufen sollen. Der Flugplatz Spangdahlem war allerdings als Erstes an der Reihe, was, wie Recanzone erklärt, kein Zufall ist: „Commander Epperson hat das ACE-Training zur ersten Priorität für uns erklärt.“ Daher soll es ab jetzt, wenn auch wohl in kleinerem Rahmen, mehrmals im Jahr stattfinden. Weitere Stützpunkte sollen folgen.

Und Abflug: In Sekundenschnelle steigt eine Maschine in die Luft. Foto: TV/Christian Altmayer