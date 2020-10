Jetzt abstimmen für den Ehrenamtspreis! : Drei Initiativen aus der Region Trier werben um die Stimmen

INFO

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können alljährlich Preisträger anderer Engagementpreise in Deutschland. Er würdigt das Engagement von Menschen im Land und all jene, die dieses Engagement unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur zu stärken und mehr Menschen für Engagement zu begeistern.