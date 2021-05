Natur : Jetzt abstimmen für Eifeler Routen

Ernzen/Daun (red) Schon beim Start des Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2021“ im Januar führt der Felsenweg 6, Teufelsschlucht im Natur-Wander-Park delux die Rangliste der nominierten Tagestouren an.

Sehr gut platziert unter den Mehrtagestouren ist der Vulkan-Maar-Pfad in der Vulkaneifel. Noch bis Mittwoch, 30. Juni, kann abgestimmt werden. Das geht entweder online auf www.wandermagazin.de/wahlstudio oder schriftlich per Wahlkarte. Die Karten sind unter anderem in Tourist-Informationen, Verwaltungen und Geschäften erhältlich.