Familie : Bitburg schafft 75 Plätze in neuer Kita Sportschule

Foto: dpa/Oliver Berg

Bitburg (de) Mehr Platz für die Kleinen schafft die Stadt Bitburg. Die erste neue Adresse in der Kita-Landschaft ist die „Kita Sportschule“, die die Stad ab 1. September in der Charles-Lindbergh-Allee 12 auf dem Flugplatz-Gelände in Betrieb nehmen will.

In der „Kita Sportschule“ können bis zu 75 Kinder aufgenommen werden. Es gibt Plätze für eine siebenstündige und eine neunstündige Betreuung.

Es ist eine von mehreren Kitas, die in der Kreisstadt geplant werden, um in den kommenden sieben Jahren rund 500 zusätzliche Plätze zu schaffen. Im Bau ist seit Jahren die Kita Kaserne, neue Einrichtungen werden geplant am Ostring, in der Südstadt sowie in den Stadtteilen Masholder und Stahl. Nötig wurde dies, um dem steigenden Bedarf und den erhöhten Raumansprüchen durhc das Kita-Zukunftsgesetz gerecht zu werden.