Folklore-Festival : Jetzt anmelden fürs Bierfassrollen

Bitburg (red) In gut einem Monat ist es so weit. Dann feiert Bitburg wieder das Folklore-Festival. Und zum 39. Mal gibt es dann auch wieder das Bierfassrollen. Wer bei dem Wettbewerb mitmachen will, braucht eine Mannschaft mit mindestens vier „Rollern“ und Ersatzspielern.

Bis Ende Juni läuft die Anmeldefrist. Um die Wette gerollt wird dann am Samstag, 13. Juli, 13.30 Uhr, auf der neuen Strecke im Karenweg.