Wandern : Jetzt anmelden zum Wandertag!

Symbolfoto: dpa. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bettingen (utz) Der Naturpark-Wandertag findet am Sonntag., 2. Juni, in Bettingen statt. Denn die Ortsgemeinde Bettingen ist mit ihren Vereinen Partner des Naturparks. Dabei werden – je nach Kondition und Interesse – zwei geführte Themen-Wanderungen über die Höhen des Prümtals (neun Kilometer und 14,5 Kilometer) sowie eine Achtsamkeits-Tour „Baden in Waldluft“ mit der Naturpark-Rangerin und eine Führung durch die Baukultur der Gemeinde Bettingen angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der zentrale Veranstaltungsort ist der Parkplatz des Hauses Prümtal des Schwesternverbandes. Von hier starten alle Wanderungen, und hier gibt es ab 14 Uhr auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Tanz, Musik, Getränkestand, Mittagstisch und Imbiss sowie Kaffee und Kuchen.

Das Wanderprogramm: Geführte Tour (neun Kilometer, mittelschwer) über Stockem und Halsdorf, Start um 10 Uhr am Parkplatz Haus Prümtal, Ankunft um 14 Uhr, mit Verpflegung, Gebühr: acht Euro, Anmeldung erbeten; geführte Wanderung (14,5 Kilometer, anspruchsvoll) rund um den Brod- und Kreidenberg, von Bettingen über Oberweis und Mühlbach, Start um 10 Uhr, Ankunft um 14 Uhr, mit Verpflegung, Gebühr: acht Euro, Anmeldung erbeten; Achtsamkeitstour mit Naturpark Südeifel, Rangerin Beate Kneip, „Baden in Waldluft“, Start: 10.30 Uhr, Dauer: drei bis vier Stunden, kostenfrei, Anmeldung erforderlich; Führung durch die Baukultur Bettingens mit dem Bettinger Architekten Helmut Fink, Start: gegen 15 Uhr, Ankunft gegen 17 Uhr Parkplatz, kostenfrei.