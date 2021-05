Lesen : Jetzt noch mitmachen beim Bücherei-Preisrätsel

Prüm (red) Die Zentralbücherei Prüm hat sich an den Bibliothekstagen Rheinland-Pfalz 2021 mit einer Online-Lesung beteiligt – mit einem Beitrag von Patricia Prawit zum Buch „Ritter Rost und das Haustier“. Josef, ihr Berner Sennenhund, ist als Haustier-Experte stets mit von der Partie.

Die Lesung ist aufgeteilt in drei Kurz-Vorträge à 15 Minuten und richtet sich an Kinder zwischen 4 und 9 Jahren. Der Abruf ist kostenlos und für jedermann möglich. Schulen und Kindertagesstätten können die Lesungen in die Gruppenarbeit oder den Unterricht einbinden. Die Lesung kann bis 23. Mai unter www.buecherei-pruem.de abgerufen werden.