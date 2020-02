Behörden : Jetzt noch schnell zum Jobcenter

Bitburg/Prüm (red) Die Agentur für Arbeit Bitburg und das Jobcenter Bitburg-Prüm sind an Fastnacht sowohl in Bitburg wie auch in Prüm geschlossen. Das gilt von Weiberdonnerstag, 20. Februar, 12 Uhr, Rosenmontag, 24. Februar.