Modellflug : Jetzt stechen sie richtig in See

Jetzt stechen sie richtig in See

Während zwei Männer das schwerste Wasserflugzeug der Veranstaltung aus dem See heben, macht sich bereits der nächste Teilnehmer (rechts) mit seiner „Flugscheibe“ bereit. Foto: Uwe Hentschel

BIERSDORF Bei der Modellwasserflugzeug-Veranstaltung „Mayday“ am Stausee Bitburg wurde eine neue Interessengemeinschaft für Modellschifffahrt gegründet.

(uhe) Beeindruckt schaut Hans Jürgen Götte, Organisator der Veranstaltung „Mayday“, der Pilatus Turbo Porter hinterher, die den See hinter sich gelassen hat und nun in die Luft steigt. Mit einem Gewicht von zwölf Kilogramm und einer Spannweite von 2,70 Meter ist es das größte Flugzeug der Veranstaltung. Entsprechend schnell ist der Akku leer. „Die Maschine kann damit einige Minuten in der Luft bleiben“, erklärt Götte, der ein wenig nervös wird, als wenig später ein Tretboot im abgegrenzten Bereich des Stausees Bitburg auftaucht.