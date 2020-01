TV-Interview mit Landrat Joachim Streit : „Da muss noch was kommen“

BITBURG Seit zehn Jahren ist Joachim Streit Landrat des Eifelkreises. Erfahrungen als Verwaltungschef hat er zuvor bereits als Bürgermeister der Stadt Bitburg gesammelt. Und trotzdem war er nach dem Wechsel zum Kreishaus zunächst erst mal geschockt, wie er im TV-Interview erzählt.



Ein alter Mann steht in seiner Scheune und hackt Holz. Im Hintergrund zu sehen ist eine gut fünf Meter hohe Wand aus gestapelten Holzscheiten. Eine Fotografin aus der Eifel hat dieses beeindruckende Foto geschossen und vor gut zehn Jahren in einem Bildband veröffentlicht. Das Buch zeigt Bitburger Menschen bei der Arbeit. Landrat Joachim Streit (55) hat einen gut zwei Quadratmeter großen Abzug dieser Aufnahme hinter seinem Schreibtisch hängen. An der Wand gegenüber hängt ein großes, blaues Gemälde. „Das hat so etwas beruhigendes“, sagt Streit.

Zunächst ein kleines Quiz: Wallendorf, Watzerath oder Wawern – welches der Dörfer hat die wenigsten Einwohner?

Streit: Gefühlt würde ich sagen Wawern

Foto: TV 24 Bilder Joachim Streit im Wandel der Zeit.

Stimmt. Wann haben Sie Wawern das letzte Mal besucht?

Streit: Das ist noch gar nicht lange her. Ich war erst vor kurzem bei der Abschlussveranstaltung zum Zukunfts-Check Dorf dort. Obwohl das Dorf so klein ist, hat die Dorfjugend ein eigenes Projekt kreiert. Ich war total begeistert.

Beim Dorf-Check lässt sich der Landrat äußerst selten von seinen Beigeordneten vertreten. Warum ist Ihnen der so wichtig?

Streit: Ich versuche, bei allen Abschlussveranstaltungen dabei zu sein. Ich habe damals nach meinem Amtsantritt alle Gemeinden besucht, was immerhin auch acht Jahre gedauert hat. Und jetzt ist der Dorf-Check eine gute Gelegenheit, nochmal in die Dörfer zu kommen. Umgekehrt ist es ja so, dass kaum einer noch zum Landrat kommt. Ich habe 400 Mitarbeiter, die helfen den Leuten weiter. Das, was auf mich zukommt, ist zu 90 Prozent Beschwerde-Management. Wenn man dann zum Dorf-Check kommt, sieht man noch mal die Fülle der guten Taten. Das lädt mir die Batterien.

Und mit geladenen Batterien geht es zurück in die Kreisverwaltung. Wie würden Sie ihren Führungsstil bezeichnen?

Streit: Das Haus ist schon hierarchisch und man führt jeweils bis zur nächsten Ebene. Das heißt: Meine Ansprechpartner sind die Geschäftsbereichsleiter beziehungsweise die Geschäftsführer der Zweckverbände. Hier im Haus ganz wichtig ist mein Büroleiter Carl Diederich. Er ist praktisch der Innenminister. Ich habe einen situativen Führungsstil. Ich kann auch mal laut werden. So kennt man mich zwar eigentlich nicht, aber so ein, zwei Mal im Jahr schlägt der Landrat dann auch mal mit der Faust auf den Tisch.

Früher, als ich noch Bürgermeister war, hatte ich einen direkten Kontakt zum Sachbearbeiter. Das ist hier nicht der Fall. Und das würde meistens ohnehin nicht gutgehen, weil da noch so viele Ebenen vom Fachbereichsleiter über Amts- und Geschäftsbereichsleiter bis hin zum Büroleiter dazwischen liegen.

Da mussten Sie sich umstellen?

Streit: Ja, das habe ich sofort gemerkt. Zudem haben mir hier am Anfang auch die Projekte gefehlt. Das Landratsamt ist mehr Verwaltung als Projekte. Von daher waren der Zukunfts-Check und auch das Leader-Programm immer Dinge, die ich gerne gemacht habe. Das sind Bereiche, wo man was verändern kann.

Die Gestaltungsspielräume eines Landrats sind andere als die eines Bürgermeisters. Hat Sie das frustriert?

Streit: Ich war am Anfang echt geschockt. Ich hatte mir das etwas anders vorgestellt. Aber wenn man dann erst mal angekommen ist und sieht, was man doch verändern kann, legt sich das. Es braucht eben seine Zeit. Das ist wie bei einem riesigen Ozeandampfer: Bis man den in die gewünschte Richtung bekommt, fährt der erst mal noch einige Kilometer in der alten Spur.

War das der Grund dafür, warum Sie nur ein Jahr nach Amtsantritt als Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Landtagswahl kandidiert haben?

Streit: Es ist zum einen so, dass die Gesetze nicht hier, sondern in Mainz gemacht werden. Und da war bei mir durchaus der Drang, an diesen Gesetzen etwas zu ändern. Ich hatte durch meine Tätigkeit als Bürgermeister und Landrat einen guten Einblick in die kommunalen Probleme. Ich war damals stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler. Und deswegen hat man das auch von mir erwartet. Mir war bewusst, dass die Menschen darauf nicht freudig reagieren: Erst haben sie mich ins Amt gebracht, und dann sieht es so aus, als wollte ich daraus wieder fliehen. Dem war aber nicht so. Man muss es differenziert betrachten.

2021 steht die nächste Landtagswahl an, und die Aussichten, dass es die Freien Wähler diesmal schaffen könnten, sind gar nicht so schlecht. Könnte es sein, dass der Landrat im nächsten Jahr einen zweiten Anlauf Richtung Mainz startet?

Streit: Man hat mich gefragt, die Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Ich darf aber sagen: Ich würde mich freuen, wenn meine Frau kandidiert. Wir haben darüber gesprochen. Und sie wäre auch der Wunschkandidat der anderen bei den Freien Wählern. Aber unsere Familie ist mit einem Berufspolitiker schon ausgelastet. Bei zweien hätten wir die Angst, dass es uns zerreißt. Unser gemeinsames Leben ist uns wichtiger.

Sie sind viel unterwegs, trotzdem haben Sie sich bei der vorletzten Stadtratswahl für die Liste Streit aufstellen lassen, die Kandidatur dann aber zurückgezogen. Fällt es dem Landrat schwer, sich aus dem Bitburger Geschehen rauszuhalten?

Streit: Nachdem ich Landrat wurde, habe ich mich die ersten Jahre trotz Einladungen bewusst von Veranstaltungen der Stadt ferngehalten. Der Nachfolger muss seinen Raum bekommen, das gehört sich einfach so. Das Schwerste im Leben ist aber, loszulassen. Das ist so. Und das gebe ich auch zu. Zudem gibt es im Stadtrat eine Liste, die meinen Namen trägt. Das ist, als würde die eine Gehirnhälfte sagen: „Du musst loslassen!“ Und die andere Hälfte fragt: „Und was ist mit deiner Liste?“ Letztlich bin ich ja auch ein Bürger der Stadt. Die Verbindung bleibt. Da kann man auch nicht einfach Nein sagen oder ganz loslassen.

Nun hat der Stadtrat kürzlich beschlossen, die Konversion des Bitburger Housing-Areals auf den Zweckverband Flugplatz Bitburg zu übertragen. Und dessen Vorsitzender ist der Landrat. Hätten Sie, wenn Sie noch Bürgermeister der Stadt Bitburg wären, bei diesem bedeutenden Projekt das Heft des Handelns auch an den Landrat abgegeben?

Streit: Das ist aber eine gemeine Frage. Als Landrat ist es ja auch meine Aufgabe, einen Ausgleich zwischen den Dorfinteressen und denen der Stadt zu finden. Von daher ist das für mich aus heutiger Sicht schon eine Frage des Ausbalancierens. Und wenn die Verbandsgemeinde Bitburger Land und der Kreistag dieser Übertragung zustimmen, ist das Gleichgewicht dadurch gewahrt, dass der Landrat hier die Führung übernimmt. Es handelt sich schließlich um eine Liegenschaft, die für den gesamten Kreis von Bedeutung ist.

Bleiben wir beim Kreis. Was waren und sind mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre die für Sie wichtigsten Projekte?

Streit: Da wäre zum einen die Breitbandinitiative. Die Gemeinden allein hätten das nicht stemmen können, und selbst die Verbandsgemeinden waren dafür zu klein. Ende dieses Jahres sind wir mit dem dritten Ausbauabschnitt fertig. Bis jetzt haben wir 50 Millionen investiert und nun kommen noch mal 22 Millionen hinzu. Andere wichtige Projekte sind natürlich der Zukunfts-Check Dorf und das umfassende Kreisentwicklungskonzept. Wir haben viele Beteiligungsprozesse angestoßen, was im Übrigen auch ein gutes Mittel gegen populistische Parteien ist. Wir zeigen, dass wir Interesse am ländlichen Raum haben und dass wir mit den Menschen dort diskutieren und sie beteiligen wollen.

Auf welche Erfahrungen hätten Sie gerne verzichtet?

Streit: Auf die Sache Lamparski und seine Flughafen-Pläne. Wobei das letztendlich auch eine Art Katharsis, also Reinigung war. Denn damit kam der Umschwung von der Mehrheit für den großen Flugbetrieb hin zu einer völlig neuen Zielausrichtung. Das Flugfeld wurde verringert. Gleichzeitig haben wir enorme Nachfragen für diese Flächen.

Projekte wie Breitband-Initiative und Kreisentwicklungskonzept finden im Kreistag allgemeine Zustimmung. Es gibt aber auch Beschlüsse, auf die das nicht zutrifft. Wie beispielsweise jüngst die Entscheidung, dem CDU-Beigeordneten Michael Billen einen eigenen Geschäftsbereich zu übertragen. Ist das nicht eine Mogelpackung?

Streit: Nein, es ist keine Mogelpackung. Michael Billen ist jeden Euro wert, den er bekommt. Und das, was er vorher schon geleistet hat, hätte man normalerweise einem ehrenamtlichen Beigeordneten ohne eigenen Geschäftsbereich gar nicht zumuten dürfen. Er macht die Arbeit im ganzen Schulbereich, in den wir bis zum Ende meiner zweiten Amtszeit 160 Millionen investiert haben werden. Er koordiniert damit auch die Arbeit der Kreistagsfraktionen mit der Kreisverwaltung. Und die Beschlüsse dazu sind deshalb auch fast immer einstimmig, weil Michael Billen eine Wahnsinnsarbeit leistet.

…Für die er ja auch zukünftig mehr Zeit haben dürfte, nachdem er sein Landtagsmandat abgibt. Viele hat das überrascht. Den Landrat auch?

Streit: Ich will es mal so formulieren: Ich war eingeweiht in seine Pläne.

Da hatten Sie den meisten CDU-Mitgliedern etwas voraus. Schon mal darüber nachgedacht, das Lager zu wechseln? Bei der CDU wären die Karrierechancen für Sie doch wahrscheinlich besser?

Streit: Das wurde ich auch schon von anderen gefragt, und gar nicht mal nur mit Blick auf die CDU, sondern auch auf andere Parteien, egal ob SPD oder FDP. Sicherlich sind Menschen, die dieses Gen haben, in einigen Parteien dünn gesät. Und wahrscheinlich wären die Aufstiegschancen tatsächlich besser. Aber ich bin da kein Karrierist. Mir geht es darum, Sachen zu verändern. Ich will da, wo ich bin, dem Umfeld einen Stempel aufdrücken. Und als Eingeborener aus dem Kreis hat man da ein ganz besonderes Interesse.

Umgekehrt bin ich aber auch der Meinung, dass man nach einer gewissen Zeit aus dem Amt muss. Das soll jetzt in keiner Weise als Amtsmüdigkeit verstanden werden. Gar nicht. Ich habe Ideen für 200 Jahre. Da brenn ich für. Es ist eher so, dass man zum Selbstschutz irgendwann mal auf die Bremse treten und sagen muss. Jetzt ist gut.

Gleichzeitig genießen Sie aber in der Bevölkerung eine große Zustimmung. Bei der letzten Landratswahl wurde nicht mal mehr ein Gegenkandidat nominiert. Besteht da die Gefahr, dass man abhebt?

Streit: Man muss aufpassen. Die Geschichte zeigt: Die Gefahr, dass man überheblich wird, wenn man zu lange an der Macht ist, bedroht jeden. Die Macht zieht zum Teil die Schlechten an und sie verdirbt die Guten. Da verliert man schon mal die Demut. Plötzlich passiert irgendwas und man bekommt die volle Breitseite. Dann merkt man auch, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das ist dann auch gut.

Inwieweit hat Sie Ihr Amt verändert?

Streit: Das Schlimme ist, wenn man von Gesetzen nicht überzeugt ist, sie aber ausführen muss. Die Kreisverwaltung ist nun mal eine größere Eingriffsbehörde.

Gemeint sind Abschiebungen?

Streit: Ja, unter anderem. Man sieht die Menschen und muss dann... Das ist nicht schön, das hinterlässt Spuren und ist auch einer der Gründe, warum ich nicht als Landrat in Pension gehen will. Wie gesagt: Das hat absolut nichts mit Amtsmüdigkeit zu tun. Man muss aber, wenn man ein solches Amt innehat, noch mal entgiften, bevor man in den Ruhestand geht. All die Dinge, die man aufnimmt und die einem mitunter auch das Herz zerreißen, die will ich nicht mitnehmen. Da muss noch was anderes dazwischenkommen. Was, weiß ich noch nicht.