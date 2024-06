Job-Messe in Bitburg Rekordzahl an Betrieben bei Ausbildungsmesse in Bitburg – denn die Azubis werden knapp

Das muss früher ganz schön schlimm gewesen sein. Bewerbungen schreiben, oh Gott. Die Mutter im Nacken, in Angst, Sohnemann oder Tochter würden nach der Schule als Ausbildungsplatzloser dastehen. Und überhaupt, all dem standen ja sicherlich etliche Gespräche der Art „Weißt du mal so langsam, was du machen willst?“ zuvor. Gleich zwei nervige (wenn auch wichtige) Unterhaltungen.