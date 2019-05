Jobcenter : Jobcenter wegen Ausflug geschlossen

Bitburg (red) Das Jobcenter Bitburg hat am Mittwoch, 29. Mai wegen Betriebsausflug der Mitarbeiter geschlossen. In den Kundenbüros der Agentur für Arbeit in Bitburg werden Antragsformulare ausgegeben; Nachweise und Bescheinigungen zur Beantragung von Arbeitslosengeld II werden dort entgegengenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken