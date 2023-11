Jobmesse Ein Katalysator für die Wirtschaft der Region

Der Nürburgring ist weit mehr als „nur“ eine Rennstrecke, ist mehr als nur Heimat für Zehntausende von „Motorsport-Verliebten.“ Das große Areal in der Eifel mit seinen beiden Rennstrecken und Veranstaltungs-Gebäuden, gelegen an der Schnittstelle von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, von nördlicher Vulkaneifel, Ahr und Rhein, ist auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor für die gesamte Großregion. Das zeigte die am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal ausgetragene „Jobmesse powered by Nürburgring“ auf beeindruckende Art und Weise.