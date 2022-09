Arbeitsmarkt : Wenn Firmen neue Mitarbeiter suchen: Bitburger Berufsmesse bietet Jobs in der Eifel an

Wenn Firmen neue Mitarbeiter suchen: Bitburger Berufsmesse bietet Jobs in der Eifel an

Bitburg-Prüm Der Fachkräftemangel weitet sich langsam aber sicher zu einem echten Problem aus. Mit zwei Veranstaltungen sollen nun die Grundlagen geschaffen werden, um mehr qualifizierte Arbeitnehmer für die Eifel zu begeistern.

Ob in Handwerksbetrieben, in der Gastronomie oder im medizinischen Bereich: überall fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Der Fachkräftemangel ist nicht mehr zu übersehen, ein Ende ist nicht in Sicht. Gleich zwei Initiativen versuchen dem eklatanten Mangel etwas entgegenzusetzen. Die Regionalmarke Eifel lädt gemeinsam mit der Zukunftsinitiative Eifel Führungskräfte und Personalverantwortliche zu einer Fachkonferenz ein und der Eifelkreis Bitburg-Prüm kann endlich seine traditionsreiche Berufsmesse „Job Initiative Eifel“ nach zweijähriger Corona-Pause wieder in Präsenz ausrichten.