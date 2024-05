Interview Johannes Reuschen Johannes Reuschen: „Als Bürgermeister sollte man mit allen zusammenarbeiten“

Die Einführung der Prüm-App, der Frischemarkt, die Aufwertung des Kurparks und die Ausweisung von Bau- und Industriegebieten sind Projekte, die Johannes Reuschen als Stadtbürgermeister von Prüm in seiner fünfjährigen Amtszeit angestoßen hat. Doch er hat noch viel vor. Und deswegen stellt er sich zur Wiederwahl. Konkurrenzlos. Was er sich für die nächsten fünf Jahre vorgenommen hat, was ihn erstaunt und worauf er stolz ist, hat er uns im Gespräch im Bürgermeisterbüro verraten.